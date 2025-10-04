Giornata europea delle Fondazioni | la YouthBank di Piacenza ospite di una Fondazione Croata

Una delegazione di undici giovani piacentini in missione in Croazia, per una tre giorni di laboratori di cittadinanza, scambio fra Fondazioni e dialogo fra le generazioni. È accaduto dal 25 al 27 settembre, quando alcuni dei membri della YouthBank di Piacenza - progetto avviato nel 2023 dalla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Giornata europea delle Fondazioni: la YouthBank di Piacenza ospite di una Fondazione Croata - Una delegazione di undici giovani piacentini in missione in Croazia, per una tre giorni di laboratori di cittadinanza, scambio fra Fondazioni e dialogo fra le generazioni. Secondo ilpiacenza.it

Fondazioni, 200 progetti per sostenere giovani a rischio. E c'è chi impara a restaurare navi - Per il 57% degli italiani la città in cui si vive non offre spazi e opportunità adeguati ai giovani, né luoghi che agevolano l'incontro di persone nuove e interessanti. Lo riporta repubblica.it