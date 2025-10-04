Giornata europea delle Fondazioni | la YouthBank di Piacenza ospite di una Fondazione Croata

Una delegazione di undici giovani piacentini in missione in Croazia, per una tre giorni di laboratori di cittadinanza, scambio fra Fondazioni e dialogo fra le generazioni. È accaduto dal 25 al 27 settembre, quando alcuni dei membri della YouthBank di Piacenza - progetto avviato nel 2023 dalla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

