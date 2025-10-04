Giornata di ordinario delirio Due tir restano ‘incastrati’ e bloccano il traffico cittadino

Giornata di ordinario delirio ieri a Colle, due Tir di generose dimensioni hanno bloccato, nello stesso momento, le due principali vie di collegamento tra Colle Alta e Colle Bassa. Questa coreografia stradale ha mandato in crisi la viabilità cittadina già messa alla prova dal mercato settimanale. I protagonisti della vicenda: un primo mezzo pesante ha sfidato i divieti di accesso imboccando Via Gracco del Secco, per poi arenarsi in Via XX Settembre. Lì, il gigante della strada ha deciso che non si andava né avanti né indietro. O meglio: non si andava avanti, perché per tornare indietro c’è voluto l’intervento della Polizia Municipale e di un carroattrezzi, che hanno scortato il mezzo in retromarcia fino alla Porta Vecchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

