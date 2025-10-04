Giornata di ordinario delirio Due tir restano ‘incastrati’ e bloccano il traffico cittadino
Giornata di ordinario delirio ieri a Colle, due Tir di generose dimensioni hanno bloccato, nello stesso momento, le due principali vie di collegamento tra Colle Alta e Colle Bassa. Questa coreografia stradale ha mandato in crisi la viabilità cittadina già messa alla prova dal mercato settimanale. I protagonisti della vicenda: un primo mezzo pesante ha sfidato i divieti di accesso imboccando Via Gracco del Secco, per poi arenarsi in Via XX Settembre. Lì, il gigante della strada ha deciso che non si andava né avanti né indietro. O meglio: non si andava avanti, perché per tornare indietro c’è voluto l’intervento della Polizia Municipale e di un carroattrezzi, che hanno scortato il mezzo in retromarcia fino alla Porta Vecchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Una giornata di ordinaria follia. Due aggressioni, telefoni proibiti e un detenuto che sale sul tetto - Due aggressioni, un agente di polizia penitenziaria mandato all’ospedale, un detenuto sul tetto, un pallone con dentro nascosti due telefoni cellulari spedito dentro le mura da un complice. Si legge su ilgiorno.it