Giorgia Palmas è stata derubata in treno con la tecnica della finta valigia | Spero che spenda il ricavato in medicine
La showgirl Giorgia Palmas è stata derubata in treno con la tecnica della valigia. Palmas, in viaggio su un convoglio partito dalla stazione centrale di Milano in direzione Roma, non è riuscita a fermare un uomo che ha preso la sua valigia e si è dileguato in pochi minuti, scendendo alla fermata di Rogoredo. «Non riesco a spiegare la sensazione di smarrimento e la delusione che provo», ha scritto lei su Instagram. «Io e altre due persone ci siamo accorte in due minuti del fatto, ma lui era già via». La conduttrice si trovava su un vagone executive quando ha notato un passeggero sistemare un «finto bagaglio» sullo scomparto sopra al suo posto. 🔗 Leggi su Open.online
