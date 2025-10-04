Giorgia Palmas derubata sul treno Milano-Roma
Pomeriggio da dimenticare per Giorgia Palmas. L'ex velina di Striscia la notizia è stata derubata sul treno che da Milano la stava conducendo a Roma per seguire la diretta di Ballando con le stelle, dove il marito Filippo Magnini è concorrente. Il viaggio si è trasformato in un incubo a causa del furto della sua valigia e Palmas si è ampiamente sfogata su Instagram per quanto accaduto. Cosa è successo. " Sono smarrita e delusa ", ha scritto nelle storie del suo profilo personale, parlando dell'episodio di cui è stata protagonista nel pomeriggio di sabato 4 ottobre. L'ex velina si trovava a bordo di un treno Milano - Roma e stava raggiungendo da sola il marito, il nuotatore Filippo Magnini, che si trova nella capitale per partecipare a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
