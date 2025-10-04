Giorgia Palmas derubata sul treno Milano-Roma | ‘Un colpo al cuore spero che il ricavato vada in medicine’
Un viaggio di lavoro si trasforma in incubo. Doveva essere un semplice viaggio di lavoro, uno dei tanti tra Milano e Roma. Invece per Giorgia Palmas, 43 anni, si è trasformato in una giornata da dimenticare. L’ex velina e conduttrice televisiva, oggi legata al nuotatore e showman Filippo Magnini, ha raccontato attraverso una serie di storie su Instagram la disavventura subita durante un viaggio in treno: un ladro si è impossessato della sua valigia, dileguandosi in pochi secondi. Un episodio che, come ha spiegato la stessa Palmas, va ben oltre la perdita materiale: dentro quel bagaglio c’era una parte di sé, dei suoi ricordi e di una vita in movimento tra set televisivi e impegni familiari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Giorgia Palmas derubata sul treno a Milano: “Smarrita e delusa, quella valigia mi accompagnava ovunque da 15 anni” - Il racconto della conduttrice che era diretta a Roma: il ladro ha sistemato un finto bagaglio mettendo a segno il colpo e dileguandosi nel nulla alla fermata di Rogoredo. Segnala msn.com
Giorgia Palmas derubata in treno: il racconto della showgirl sarda - Brutta disavventura per la showgirl cagliaritana Giorgia Palmas: "Spero che il ricavato del furto vada in medicine per il ladro" ... Segnala cagliaripad.it