Un viaggio di lavoro si trasforma in incubo. Doveva essere un semplice viaggio di lavoro, uno dei tanti tra Milano e Roma. Invece per Giorgia Palmas, 43 anni, si è trasformato in una giornata da dimenticare. L’ex velina e conduttrice televisiva, oggi legata al nuotatore e showman Filippo Magnini, ha raccontato attraverso una serie di storie su Instagram la disavventura subita durante un viaggio in treno: un ladro si è impossessato della sua valigia, dileguandosi in pochi secondi. Un episodio che, come ha spiegato la stessa Palmas, va ben oltre la perdita materiale: dentro quel bagaglio c’era una parte di sé, dei suoi ricordi e di una vita in movimento tra set televisivi e impegni familiari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giorgia Palmas derubata sul treno Milano-Roma: ‘Un colpo al cuore, spero che il ricavato vada in medicine’