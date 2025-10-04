Giorgia Palmas derubata sul treno a Milano | Smarrita e delusa quella valigia mi accompagnava ovunque da 15 anni
Milano, 4 ottobre 2025 – Disavventura per Giorgia Palmas che ha affidato ai social il suo sfogo dopo aver subìto un furto mentre viaggiava in treno da Milano (dove vive insieme al compagno Filippo Magnini, attualmente impegnato come concorrente di Ballando con le stelle 2025) in direzione Roma, per un impegno di lavoro. Un colpo che – ha spiegato la diretta interessata – va oltre il valore materiale dell’oggetto sottratto. “Partita da Milano Centrale direzione Roma un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso alla stazione di Rogoredo, dileguandosi” ha raccontato in una storia su Instagram l’ex velina e presentatrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: giorgia - palmas
“È stato Sarcina a spingermi a lavorare come mamma influencer”, le parole di Clizia Incorvaia in tv. Poi lo ‘scontro’ con Elena Santarelli e Giorgia Palmas
La figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini compie 5 anni: il ricordo del giorno del parto
Giorgia Palmas festeggia il compleanno della figlia Mia con il party rosa a tema beauty
Total look della capsula di Giorgia Palmas x Rinascimento. Lo stile collegiale con un tocco glamour. Il look ti aspetta in Store e su desoleabbigliamento.it - facebook.com Vai su Facebook
“A dieta ferrea durante le mie gravidanze, ecco perché…”. Giorgia Palmas a #LVB - X Vai su X
«Spero che il ladro spenda il ricavato in medicine»: Giorgia Palmas derubata in treno - La conduttrice televisiva, in viaggio su un convoglio partito dalla stazione centrale di Milano in direzione Roma, non è riuscita a ... Da msn.com
Giorgia Palmas derubata in treno con la tecnica della finta valigia: «Provo smarrimento e delusione. Spero che il ladro spenda il ricavato in medicine» - La conduttrice televisiva, in viaggio su un convoglio partito dalla stazione centrale di Milano in direzione Roma, non è riuscita a ... Si legge su msn.com