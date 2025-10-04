Giorgia Palmas derubata sul treno a Milano | Smarrita e delusa quella valigia mi accompagnava ovunque da 15 anni

Milano, 4 ottobre 2025 – Disavventura per Giorgia Palmas che ha affidato ai social il suo sfogo dopo aver subìto un furto mentre viaggiava in treno da Milano (dove vive insieme al compagno Filippo Magnini, attualmente impegnato come concorrente di Ballando con le stelle 2025) in direzione Roma, per un impegno di lavoro. Un colpo che – ha spiegato la diretta interessata – va oltre il valore materiale dell’oggetto sottratto. “Partita da Milano Centrale direzione Roma un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso alla stazione di Rogoredo, dileguandosi” ha raccontato in una storia su Instagram l’ex velina e presentatrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

