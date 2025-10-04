Giorgia Palmas derubata | Spero che il ladro possa spenderli in medicine Tutti i dettagli
“Partita da Milano centrale direzione Roma, un individuo mi ha rubato dal treno - vagone executive - la valigia ed è sceso dalla stazione di Rogoredo, dileguandosi”. Inizia così lo sfogo che Giorgia Palmas ha pubblicato su Instagram oggi 4 ottobre.Giorgia Palmas derubataLa conduttrice tv. 🔗 Leggi su Today.it
«Spero che il ladro spenda il ricavato in medicine»: Giorgia Palmas derubata in treno - La conduttrice televisiva, in viaggio su un convoglio partito dalla stazione centrale di Milano in direzione Roma, non è riuscita a ...
