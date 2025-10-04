giorgia palmas derubata a milano

Giorgia Palmas ha subito un furto a Milano. La conduttrice tv e showgirl ha raccontato l’episodio avvenuto nelle scorse ore. La stessa si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social dopo il brutto episodio. Giorgia Palmas su Instagram. “Partita da Milano centrale direzione Roma, un individuo mi ha rubato dal treno – vagone executive – la valigia. E’ poi sceso alla stazione di Rogoredo, dileguandosi” ha scritto l’attrice 43enne su Instagram. Lo sfogo della showgirl. “Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta, un po’ perché sono in executive e un po’ perché la valigia era sopra di me – commenta in una storia pubblicata sul social -, forse penso ancora che le persone non siano tutte delinquenti, pronte a fregarti o a farti del male. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

