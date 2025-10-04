Gioco online i dati del Conto riassuntivo del Tesoro | le entrate hanno superato i 2 miliardi di euro tra gennaio e aprile 2025

Tempo di lettura: 3 minuti Nei primi quattro mesi del 2025 le entrate erariali derivanti dal gioco hanno superato quota 2 miliardi di euro, secondo i dati ufficiali diffusi dal Conto riassuntivo del Tesoro. Il valore complessivo si è attestato a 2,3 miliardi di euro tra gennaio e aprile, certificando un incremento notevole rispetto allo scorso anno, e rafforzando il ruolo del settore come fonte di gettito per le finanze pubbliche. Le informazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato consentono di analizzare, nel dettaglio, la distribuzione delle diverse componenti che hanno contribuito al totale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

