Firenze, 4 ottobre 2025 - Due fratellini di tre e sei anni sono ricoverati al Centro ustioni del Meyer con ustioni di secondo e terzo grado. I piccoli stavano giocando in casa con una bottiglia contenente alcool, ma il liquido infiammabile, fuoriuscendo, ha provocato un cosiddetto ritorno di fiamma, bruciandoli sul torace e sugli arti. Le loro condizioni sono apparse subito serie ed entrambi stanno affrontando un lungo periodo di ricovero nel reparto specializzato dell’ospedale pediatrico fiorentino. I medici sono stati costretti a procedere con un innesto cutaneo, una delicata procedura chirurgica in cui un frammento di pelle viene prelevato da una parte sana del corpo per coprire l'area di pelle danneggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giocano con una bottiglia di spirito, ustionati due fratellini: ricostruzione della pelle al Meyer

