Giocano con una bottiglia di spirito ustionati due fratellini | ricostruzione della pelle al Meyer

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 4 ottobre 2025 - Due fratellini di tre e sei anni sono ricoverati al Centro ustioni del Meyer con ustioni di secondo e terzo grado. I piccoli stavano giocando in casa con una bottiglia contenente alcool, ma il liquido infiammabile, fuoriuscendo, ha provocato un cosiddetto ritorno di fiamma, bruciandoli sul torace e sugli arti. Le loro condizioni sono apparse subito serie ed entrambi stanno affrontando un lungo periodo di ricovero nel reparto specializzato dell’ospedale pediatrico fiorentino. I medici sono stati costretti a procedere con un innesto cutaneo, una delicata procedura chirurgica in cui un frammento di pelle viene prelevato da una parte sana del corpo per coprire l'area di pelle danneggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giocano con una bottiglia di spirito ustionati due fratellini ricostruzione della pelle al meyer

© Lanazione.it - Giocano con una bottiglia di spirito, ustionati due fratellini: ricostruzione della pelle al Meyer

In questa notizia si parla di: giocano - bottiglia

giocano bottiglia spirito ustionatiGiocano con una bottiglia di spirito: ustionati due fratellini: ricostruzione della pelle al Meyer - Due fratellini di tre e sei anni sono ricoverati al Centro ustioni del Meyer con ustioni di secondo e terzo grado. Secondo msn.com

giocano bottiglia spirito ustionatiFirenze, due bambini gravemente ustionati ricoverati al Meyer: giocavano con una bottiglia di alcol - Le loro condizioni sono state considerate serie e per questo hanno dovuto affrontare un lungo periodo di ricovero nell’ospedale pediatrico fiorentino, ora sono in via di guarigione ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Giocano Bottiglia Spirito Ustionati