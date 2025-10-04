Ginnastica | Ginevra Bindi trionfa in Turchia Tre ori ai Mediterranean Championships
Arezzo festeggia il talento di Ginevra Bindi (nella foto), giovane ginnasta della società Falciai, che ha conquistato ben tre medaglie d’oro ai Mediterranean Championships di Istanbul. La campionessa aretina tornerà a casa in giornata con un bottino straordinario: oro nella competizione a squadre e doppio oro nelle finali individuali di palla e clavette, dove ha brillato con due esercizi impeccabili, carichi di tecnica, eleganza e determinazione. Per tutti è "Gingy", il soprannome che l’accompagna in pedana, e questa volta ha incantato anche il pubblico internazionale con performance di altissimo livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
