GINNASTICA ARTISTICA ’Eurogym 2026’ La macchina organizzativa è in movimento
Ieri pomeriggio, in Sala Maggiore di Palazzo comunale, è andato in scena il primo appuntamento pubblico per la città legato a ’Eurogym 2026’, la grande manifestazione di ginnastica artistica che porterà in città migliaia di atleti, e accompagnatori, provenienti da tutta Europa dall’8 al 17 luglio prossimi (si stimano più di cinquemila persone). Il Comitato organizzatore è già in movimento da tempo per preparare la città al meglio: atleti che dormiranno nelle scuole cittadine ed eventi che si svolgeranno dall’8 all’11, per la parte sportiva, al PalaCarrara, lo stesso 11 luglio ci sarà la cerimonia inaugurale con la sfilata dal centro storico allo stadio Melani e, successivamente, ci saranno le esibizioni fino al 17 nei parchi pubblici cittadini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
