Ginnastica artistica Che Giobri a Vienna È la prima società a conquistare la gara di Double Mini
Pescia alla ribalta internazionale grazie al Giobri di Eleonora Natali e della presidente Linda Bonazzi. La società valdinievolina è stata la prima italiana a conquistare la gara di Double Mini di Vienna, in Austria. Gli atleti del Giobri hanno letteralmente dominato le categorie nelle quali hanno gareggiato. Negli Allievi, Lorenzo Giammattei, di 10 anni, ha ottenuto il primo posto; l’11enne Nicole Coraci è salita sul secondo gradino del podio, mentre Giorgia Solito, di 12, ha messo al collo la medaglia di bronzo. Tra gli Junior, la 15enne Isabella Ferrari si è imposta, seguita da Viola Meucci, di 14, coloratasi di argento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ginnastica artistica, la SMaL torna da Rimini con 23 medaglie
LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: azzurri del volley a caccia della semifinale! Inizia la ginnastica artistica
LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: out tutti gli azzurri nell’arco, in corso le qualificazioni della ginnastica artistica
