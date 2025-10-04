Pescia alla ribalta internazionale grazie al Giobri di Eleonora Natali e della presidente Linda Bonazzi. La società valdinievolina è stata la prima italiana a conquistare la gara di Double Mini di Vienna, in Austria. Gli atleti del Giobri hanno letteralmente dominato le categorie nelle quali hanno gareggiato. Negli Allievi, Lorenzo Giammattei, di 10 anni, ha ottenuto il primo posto; l’11enne Nicole Coraci è salita sul secondo gradino del podio, mentre Giorgia Solito, di 12, ha messo al collo la medaglia di bronzo. Tra gli Junior, la 15enne Isabella Ferrari si è imposta, seguita da Viola Meucci, di 14, coloratasi di argento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica artistica. Che Giobri a Vienna. È la prima società a conquistare la gara di Double Mini