Giletti | Se Bremer e Locatelli non giocano la Juve diventa una squadra come tante

Massimo Giletti, conduttore televisivo di fede juventina, ha espresso una serie di considerazioni sulla Juventus a 'Radio Bianconera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giletti: “Se Bremer e Locatelli non giocano, la Juve diventa una squadra come tante”

