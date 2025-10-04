Giletti | Se Bremer e Locatelli non giocano la Juve diventa una squadra come tante

Pianetamilan.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giletti, conduttore televisivo di fede juventina, ha espresso una serie di considerazioni sulla Juventus a 'Radio Bianconera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giletti: “Se Bremer e Locatelli non giocano, la Juve diventa una squadra come tante”

giletti bremer locatelli giocanoLo juventino Giletti: "Basta guardare Milan e Napoli, hanno giocatori di qualità superiore ai nostri" - Massimo Giletti, conduttore e noto tifoso juventino, si è così espresso a Radio Bianconera sulla Juventus: "La squadra di Motta sembrava persa, ma questa è ... Scrive milannews.it

