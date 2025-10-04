Gilardino e l’un per cento per vincere | Ci manca solo questo pizzico in più

"È fondamentale cosa porteremo dentro la partita a Bologna. La parola chiave deve essere continuità ". Alberto Gilardino è sempre molto attento nella cura delle parole in ogni conferenza stampa. Ciò non cambia nemmeno in quella per la presentazione della sfida del Dall’Ara, in programma domani alle 15 e valida per la sesta giornata di campionato. L’allenatore è voluto andare avanti circa la questione relativa agli episodi arbitrali di domenica: "Il comunicato della società è molto chiaro. Non dobbiamo crearci alcun tipo di alibi e preparare al meglio la partita. Ho la possibilità di avere anche domani per poter fare valutazioni, ma dopo il derby la squadra si è allenata ancora un’altra volta in maniera perfetta". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gilardino e l’un per cento per vincere: "Ci manca solo questo pizzico in più"

In questa notizia si parla di: gilardino - cento

Smarrita gatta CENTO VIA Giovanni Vicini È da domenica mattina che manca non riesco ad immaginare dove possa essere non si allontana mai dal nostro giardino al massimo gira sui tetti dei garage del cortile che confina con il nostro giardino ... se fos - facebook.com Vai su Facebook

Gilardino e l’un per cento per vincere: "Ci manca solo questo pizzico in più" - L’allenatore nerazzurro e la sfida col Bologna: "Mentalità, determinazione e concretezza. Da lanazione.it

Gilardino, voglio un Pisa più spietato in attacco - "Dobbiamo essere più concreti negli ultimi 30 metri perché quando si costruiscono situazioni come quelle contro Atalanta e Roma, che sono due corazzate, bisogna poi diventare ancora più spietati. Come scrive ansa.it