Giappone l’Accademia di Belle Arti di Napoli protagonista all’Expo di Osaka
A partire da domani 5 ottobre fino al 7 il Padiglione Italia dell’Expo di Osaka 2025, ospiterà il progetto multimediale collettivo WOW-“WE ONE WAVE” co-finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che vede coinvolte 15 istituzioni AFAM, undici Accademie di Belle Arti, tra cui l’Accademia di Napoli e quattro ISIA, L’iniziativa, intitolata “Art and design for future lives,” esplora la ricerca nell’arte e nel design come elementi per migliorare la vita futura, concentrandosi su temi quali la sostenibilità, il benessere e la coesione sociale. Ad inaugurare la manifestazione domani 5 ottobre alle ore 10. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
