Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi il passo indietro di Luciano Garofano, ex generale dei Ris, che finora ha prestato il suo lavoro come consulente di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Ieri la bomba: Garofano si è dimesso da consulente anche per quello che riguarda Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich. Le spiegazioni di Garofano. Molti si sono chiesti il perché della decisione del generale, il quale ha fornito le sue spiegazioni a Quarto Grado. Non c’entrerebbe, nel caso Garlasco, l’indagine parallela della procura di Brescia per presunta corruzione, indagine resa nota pochi giorni prima delle dimissioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giallo Resinovich: Garofano fa un passo indietro dopo Garlasco. Cosa cercano ora gli inquirenti