Giacchetta ds Cremonese a Dazn | Contro questi campioni un’opportunità per crescere

Inter News 24 Giacchetta a Dazn. Il ds della Cremonese ha parlato all’emittente prima dell’inizio del match dei grigiorossi contro l’Inter. Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida con l’ Inter, match valido per la settima giornata di Serie A 202526. Il dirigente ha parlato dell’inizio di stagione della sua squadra, di come sta affrontando le difficoltà di essere una neo-promossa e della sfida con i campioni in carica. SULL’INIZIO DI STAGIONE DELLA CREMONESE – «Un ottimo inizio per noi, siamo stati gli ultimi promossi in A, un mercato in salita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giacchetta (ds Cremonese) a Dazn: «Contro questi campioni un’opportunità per crescere»

In questa notizia si parla di: giacchetta - cremonese

Giacchetta, ds della Cremonese: “La moglie di Vardy è stata decisiva. Ricordo la prima videochiamata”

#Cremonese, #Giacchetta a DAZN: "Contenti di giocare contro i campioni dell'#Inter, ci fanno alzare il livello" - X Vai su X

Jamie Vardy a 38 anni ha scelto la Cremonese, una delle sorprese del mercato estivo. Il ds Giacchetta ci ha svelato i retroscena: dalla videochiamata che ha convinto tutti al ruolo decisivo della moglie del bomber inglese. Un colpo che riporta a Cremona l’ent - facebook.com Vai su Facebook

Cremonese, Giacchetta a DAZN: "Contenti di giocare contro i campioni dell'Inter, ci fanno alzare il livello" - Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, parla così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Inter: "Abbiamo avuto un ottimo inizio, siamo stati gli ... Segnala msn.com

Ds Cremonese: “Ottimo inizio, vincere a San Siro contro Milan prima e Inter poi…” - Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter ... Scrive msn.com