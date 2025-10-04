Ghost of Yotei riceve la patch 1.008000 | risolve alcuni crash e bug
Sucker Punch continua a perfezionare Ghost of Yotei, pubblicando l’ aggiornamento 1.008.000 a pochi giorni dall’uscita ufficiale. Si tratta di una patch correttiva mirata, volta a eliminare una serie di bug e crash che avevano colpito alcuni giocatori. L’obiettivo è garantire un’esperienza sempre più solida per quella che si conferma una delle esclusive più curate per PlayStation 5. Nel dettaglio, l’update risolve diversi crash dell’applicazione che si verificavano in situazioni specifiche, oltre a un bug raro nella missione del Kitsune che poteva mandare in freeze il gioco, costringendo a riavviare la sessione. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: ghost - yotei
