Ghali sul silenzio dei rapper su Gaza | Rap ufficialmente morto Così facendo voi…

Golssip.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durissimo attacco di Ghali: "Chi non parla per paura di perdere soldi è sempre stato una merda. Flotilla? Passerà alla storia". 🔗 Leggi su Golssip.it

ghali sul silenzio dei rapper su gaza rap ufficialmente morto cos236 facendo voi8230

© Golssip.it - Ghali sul silenzio dei rapper su Gaza: “Rap ufficialmente morto. Così facendo voi…”

In questa notizia si parla di: ghali - silenzio

Ghali attacca i rapper in silenzio su Gaza: “Tacete per gli sponsor, se lo fate siete per il genocidio”

Il J’accuse di Ghali contro i colleghi rapper: il vostro silenzio su Gaza ha ucciso il genere

Ghali e il silenzio dei rapper su Gaza: "Mer*e, avete paura di perdere soldi e lavoro. Così sostenete il genocidio"

ghali silenzio rapper gazaGhali accusa i rapper italiani di restare in silenzio su Gaza: “Il rap è morto” - Ghali interviene con un post sui social criticando i rapper italiani che non si esprimono sul conflitto a Gaza. Riporta tg24.sky.it

ghali silenzio rapper gazaGhali attacca i rapper che non parlano di Gaza: "Chi tace è complice" - tunisino si scaglia contro i colleghi in silenzio su Gaza: “Tacete per gli sponsor, se lo fate siete per il genocidio” ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Ghali Silenzio Rapper Gaza