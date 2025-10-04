Ghali e il silenzio dei rapper su Gaza | Mer*e avete paura di perdere soldi e lavoro Così sostenete il genocidio
"Il rap è ufficialmente morto". Ghali non fa sconti e, via social, si sfoga contro i colleghi artisti che non si sono (ancora) espressi sul genocidio in atto a Gaza, ma anche contro i politici "che mentono" e che ne sono “complici”. Il rapper e cantautore - nato a Milano da genitori tunisini - ha. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: ghali - silenzio
Ghali attacca i rapper in silenzio su Gaza: “Tacete per gli sponsor, se lo fate siete per il genocidio”
Il J’accuse di Ghali contro i colleghi rapper: il vostro silenzio su Gaza ha ucciso il genere
Parole durissime di Ghali nei confronti dei colleghi rimasti in silenzio nelle ultime settimane - facebook.com Vai su Facebook
Ghali attacca la scena rap italiana accusando i colleghi di silenzio sulla questione palestinese. Le sue parole di fuoco #Ghali #FreeGaza #Palestina #PalestinaLibera - X Vai su X
Ghali accusa i rapper italiani di restare in silenzio su Gaza: “Il rap è morto” - Ghali interviene con un post sui social criticando i rapper italiani che non si esprimono sul conflitto a Gaza. Si legge su tg24.sky.it
Gaza, Ghali attacca i rapper silenziosi: «Chi tace sulla Palestina è complice del genocidio». Il messaggio di Clementino - Due milioni di persone sono scese in piazza, il 3 ottobre, per lo sciopero indetto dai sindacati contro il blocco della Flotilla. ilmattino.it scrive