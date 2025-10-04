Ghali contro i rapper | Silenzio su Gaza è sostegno al genocidio

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper Ghali ha scosso il mondo musicale italiano con un lungo e polemico post sui suoi canali social, dove ha dichiarato senza mezzi termini: "Il rap è ufficialmente morto”. L'artista ha accusato i colleghi di un silenzio complice sulla situazione in Medio Oriente, in particolare riguardo Gaza, ritenendo che questo tradisca l'identità stessa del genere. Le accuse più dure di Ghali sono rivolte all'integrità artistica e morale dei rapper italiani: “Qualsiasi artista che millanta di essere un rapper e usa un sacco di parole per riempire le strofe ma non dice nulla sulla Palestina non può definirsi tale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ghali contro i rapper silenzio su gaza 232 sostegno al genocidio

© Iltempo.it - Ghali contro i rapper: "Silenzio su Gaza è sostegno al genocidio"

In questa notizia si parla di: ghali - rapper

Ghali "torna tra i banchi", il rapper nella sua scuola media di Baggio

Ghali attacca i rapper in silenzio su Gaza: “Tacete per gli sponsor, se lo fate siete per il genocidio”

Ghali contro i rapper che non parlano di Palestina: «Lo fate per 3 motivi: tutte scuse e stro***. Se tacete siete per il genocidio»

ghali contro rapper silenzioGhali attacca i rapper che non parlano di Gaza: "Chi tace è complice" - tunisino si scaglia contro i colleghi in silenzio su Gaza: “Tacete per gli sponsor, se lo fate siete per il genocidio” ... corrieredellosport.it scrive

ghali contro rapper silenzioGhali contro i rapper che non parlano di Palestina: «Sostenete il genocidio» - L'artista milanese ha attaccato tutti i colleghi che non si sono mai espressi sul conflitto a Gaza: «Il rap è ufficialmente morto. Scrive rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: Ghali Contro Rapper Silenzio