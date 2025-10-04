Ghali contro i rapper | Silenzio su Gaza è sostegno al genocidio

Il rapper Ghali ha scosso il mondo musicale italiano con un lungo e polemico post sui suoi canali social, dove ha dichiarato senza mezzi termini: "Il rap è ufficialmente morto”. L'artista ha accusato i colleghi di un silenzio complice sulla situazione in Medio Oriente, in particolare riguardo Gaza, ritenendo che questo tradisca l'identità stessa del genere. Le accuse più dure di Ghali sono rivolte all'integrità artistica e morale dei rapper italiani: “Qualsiasi artista che millanta di essere un rapper e usa un sacco di parole per riempire le strofe ma non dice nulla sulla Palestina non può definirsi tale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

