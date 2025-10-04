Ghali contro i colleghi sul silenzio per Gaza | Mer*e avete paura di perdere soldi e lavoro

"Il rap è ufficialmente morto. Il silenzio dei rapper ha ucciso il genere. Ne è rimasto solo lo stile, il suono, la forma".Ghali prende posizione e si scaglia contro i colleghi artisti che non si sono (ancora) espressi sul genocidio in atto a Gaza, ma anche contro i politici "che mentono" e che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“A Gaza c’è un genocidio, è incredibile che alcuni non si espongano”: Ghali lancia l’appello ai colleghi

Ghali attacca i colleghi che non si sono mai esposti riguardo a Gaza: «Sostenete il genocidio»

Il J’accuse di Ghali contro i colleghi rapper: il vostro silenzio su Gaza ha ucciso il genere

ghali contro colleghi silenzioMusica e Gaza: Ghali contro i rapper, una canzone di Pelù - Due artisti italiani tra i più attivi sulla questione tornano a intervenire pubblicamente su quello che sta avvenendo a Gaza. Come scrive rockol.it

ghali contro colleghi silenzioGhali attacca i rapper che non parlano di Gaza: "Chi tace è complice" - tunisino si scaglia contro i colleghi in silenzio su Gaza: “Tacete per gli sponsor, se lo fate siete per il genocidio” ... Come scrive corrieredellosport.it

