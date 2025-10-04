Ghali contro i colleghi sul silenzio per Gaza | Mer*e avete paura di perdere soldi e lavoro

"Il rap è ufficialmente morto. Il silenzio dei rapper ha ucciso il genere. Ne è rimasto solo lo stile, il suono, la forma".Ghali prende posizione e si scaglia contro i colleghi artisti che non si sono (ancora) espressi sul genocidio in atto a Gaza, ma anche contro i politici "che mentono" e che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it