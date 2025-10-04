Ghali accusa i rapper | il vostro silenzio complice sul dramma di Gaza
Il silenzio che attraversa buona parte della scena rap italiana sul conflitto in Medio Oriente ha spinto Ghali a rompere gli argini: in un lungo sfogo pubblicato sui social, l’artista accusa colleghi e politici di sostenere, con le loro omissioni, la violenza che sta colpendo la popolazione di Gaza. Una denuncia che rompe il muro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: ghali - accusa
A un anno dalla morte di Francesco G., deceduto nel 2024 a Costabissara (Vicenza), i genitori vanno a processo: il 21 ottobre, davanti alla Corte d'Assise di Vicenza, inizierà il procedimento a carico dei due coniugi accusati, dalla procura berica, di aver ritarda - facebook.com Vai su Facebook
Ghali accusa i rapper italiani di restare in silenzio su Gaza: “Il rap è morto” - Ghali interviene con un post sui social criticando i rapper italiani che non si esprimono sul conflitto a Gaza. tg24.sky.it scrive
Ghali attacca i rapper che non parlano di Gaza: "Chi tace è complice" - tunisino si scaglia contro i colleghi in silenzio su Gaza: “Tacete per gli sponsor, se lo fate siete per il genocidio” ... Scrive corrieredellosport.it