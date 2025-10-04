Ghali accusa i rapper | il vostro silenzio complice sul dramma di Gaza

Il silenzio che attraversa buona parte della scena rap italiana sul conflitto in Medio Oriente ha spinto Ghali a rompere gli argini: in un lungo sfogo pubblicato sui social, l’artista accusa colleghi e politici di sostenere, con le loro omissioni, la violenza che sta colpendo la popolazione di Gaza. Una denuncia che rompe il muro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ghali accusa rapper vostroGhali accusa i rapper italiani di restare in silenzio su Gaza: “Il rap è morto” - Ghali interviene con un post sui social criticando i rapper italiani che non si esprimono sul conflitto a Gaza. tg24.sky.it scrive

ghali accusa rapper vostroGhali attacca i rapper che non parlano di Gaza: "Chi tace è complice" - tunisino si scaglia contro i colleghi in silenzio su Gaza: “Tacete per gli sponsor, se lo fate siete per il genocidio” ... Scrive corrieredellosport.it

