Gerry Scotti saluta Amadeus a La Ruota e lui replica | ancora una frecciata a De Martino
Quella tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è ormai diventata una partita: gli avversari fanno goal, si alternano la palla, e poi ci sono milioni di persone a sostenerli dagli spalti. Per il momento, è in vantaggio La Ruota: condotta da Gerry Scotti su Canale5, non mancano – da una parte e dall’altra – riferimenti velati o meno, e persino frecciate (anche ironiche). Come il saluto di Gerry Scotti ad Amadeus, che guarda La Ruota. Gerry Scotti saluta Amadeus a La Ruota della Fortuna. Quest’anno ormai la questione è scivolata in secondo piano, vista la macchina da guerra messa su da Mediaset, che ha superato gli ascolti della Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: gerry - scotti
Gerry Scotti sfida Stefano De Martino: la nuova mossa di Mediaset che rivoluziona il prime time
Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna
GERRY SCOTTI: “NON HO RUBATO IL POSTO A STRISCIA. DE MARTINO? I BELLI SONO AVVANTAGGIATI”
Gerry Scotti risponde a De Martino. Continua la contrapposizione tra la ruota "culturale" e i pacchi "fortunati" - facebook.com Vai su Facebook
#Laruotadellafortuna, Canale 5 e Gerry Scotti sull’Olimpo, la Rai perde 15 milioni di pubblicità e studia le contromisure Di @aldotorchiaro - X Vai su X
La “vendetta” di Amadeus su Stefano De Martino, Gerry Scotti: “Lo saluto perché lui guarda La Ruota della Fortuna” - Amadeus, due anni dopo aver lasciato Affari Tuoi, ha partecipato anche lui alla guerra dell'access prime time, rilanciando il messaggio di Gerry Scotti ... Riporta fanpage.it
Ascolti tv, Gerry Scotti fa tris: La Ruota della Fortuna stende sempre Affari Tuoi-De Martino / Amadeus sempre più giù. I trend Auditel - La Ruota della Fortuna su Canale 5 conferma il primato nell'access prime time con 4. affaritaliani.it scrive