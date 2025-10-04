Quella tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è ormai diventata una partita: gli avversari fanno goal, si alternano la palla, e poi ci sono milioni di persone a sostenerli dagli spalti. Per il momento, è in vantaggio La Ruota: condotta da Gerry Scotti su Canale5, non mancano – da una parte e dall’altra – riferimenti velati o meno, e persino frecciate (anche ironiche). Come il saluto di Gerry Scotti ad Amadeus, che guarda La Ruota. Gerry Scotti saluta Amadeus a La Ruota della Fortuna. Quest’anno ormai la questione è scivolata in secondo piano, vista la macchina da guerra messa su da Mediaset, che ha superato gli ascolti della Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it

Gerry Scotti saluta Amadeus a La Ruota e lui replica: ancora una frecciata a De Martino