Gerry Scotti a cena al Rosso di Sera di Como | ecco perché ' è costretto' a tornare

Una di quelle serate che non si dimenticano al Rosso di Sera, il ristorante di via Parè a Como (Colverde) dove, ieri, tra i tavoli è comparso un ospite d’eccezione: Gerry Scotti. Il celebre conduttore pavese, volto amatissimo della televisione italiana, ha scelto proprio il locale comasco per una. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: gerry - scotti

Gerry Scotti sfida Stefano De Martino: la nuova mossa di Mediaset che rivoluziona il prime time

Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna

GERRY SCOTTI: “NON HO RUBATO IL POSTO A STRISCIA. DE MARTINO? I BELLI SONO AVVANTAGGIATI”

Gerry Scotti risponde a De Martino. Continua la contrapposizione tra la ruota "culturale" e i pacchi "fortunati" - facebook.com Vai su Facebook

#Laruotadellafortuna, Canale 5 e Gerry Scotti sull’Olimpo, la Rai perde 15 milioni di pubblicità e studia le contromisure Di @aldotorchiaro - X Vai su X

Pier Silvio Berlusconi, sorpresa a La Ruota della fortuna: «Grazie Gerry per il coraggio. Abbiamo fatto un piccolo miracolo» - Un ingresso a sorpresa che ha acceso lo studio de “La Ruota della Fortuna”: Pier Silvio Berlusconi mercoledì 3 settembre ha fatto visita al programma di Gerry Scotti, che ha battuto negli ascolti il ... Si legge su ilmattino.it