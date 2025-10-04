Georgia proteste contro il governo

19.00 Decine di migliaia di persone, sostenitori dell'opposizione filoeuropea, si sono radunate a Tblisi, nel centro della Capitale, per protestare contro il governo del primo Ministro Irakli Kobakhidze e contro il partito al potere 'Sogno georgiano',nel giorno delle elezioni locali (municipali). Lo ha reso noto l'Afp, secondo cui la polizia ha fatto ricorso all'uso di gas lacrimogeni contro i manifestanti che cercavano di entrare nel palazzo presidenziale.'Sogno georgiano' per il premier sarebbe in testa con oltre il 70%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it