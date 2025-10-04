Georgia proteste contro il governo
19.00 Decine di migliaia di persone, sostenitori dell'opposizione filoeuropea, si sono radunate a Tblisi, nel centro della Capitale, per protestare contro il governo del primo Ministro Irakli Kobakhidze e contro il partito al potere 'Sogno georgiano',nel giorno delle elezioni locali (municipali). Lo ha reso noto l'Afp, secondo cui la polizia ha fatto ricorso all'uso di gas lacrimogeni contro i manifestanti che cercavano di entrare nel palazzo presidenziale.'Sogno georgiano' per il premier sarebbe in testa con oltre il 70%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Georgia, proteste a Tbilisi: dimostranti tentano irruzione in palazzo presidenziale
Tbilisi, Georgia. È il 311º giorno di proteste popolari, che coincide con le elezioni municipali, segnate da nuovi presunti brogli come il voto multiplo. Intanto migliaia di persone sono scese in strada contro il regime filorusso che ha incarcerato i leader dell'oppos
La Georgia si prepara alle elezioni locali del 4 ottobre tra boicottaggi di parte dell'opposizione, proteste di piazza e accuse al partito al governo Sogno Georgiano di indebolire la democrazia
Georgia, proteste a Tbilisi: dimostranti tentano irruzione in palazzo presidenziale - Proteste contro il governo in Georgia nel giorno delle elezioni locali.
Il governo filorusso di Tbilisi accusa i diplomatici europei di “ingerenza” e di fomentare l'estremismo - In Georgia continuano le proteste contro l'esecutivo: chiedono nuove elezioni per non veder sfumare la strada verso l’Ue e la liberazione dei prigionieri politici. Scrive ilfoglio.it