Georgia proteste a Tbilisi | dimostranti tentano irruzione in palazzo presidenziale

(LaPresse) – Proteste contro il governo in Georgia nel giorno delle elezioni locali. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nella capitale Tbilisi e alcuni hanno tentato di fare irruzione nel palazzo presidenziale. Secondo quanto riportano i media locali, alcuni dimostranti hanno scavalcato la recinzione entrando nella parte esterna del palazzo e sono poi stati respinti dagli agenti, che avrebbero usato spray urticanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

