Georgia proteste a Tbilisi | dimostranti tentano irruzione in palazzo presidenziale

(LaPresse) – Proteste contro il governo in Georgia nel giorno delle elezioni locali. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nella capitale Tbilisi e alcuni hanno tentato di fare irruzione nel palazzo presidenziale. Secondo quanto riportano i media locali, alcuni dimostranti hanno scavalcato la recinzione entrando nella parte esterna del palazzo e sono poi stati respinti dagli agenti, che avrebbero usato spray urticanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Georgia, proteste a Tbilisi: dimostranti tentano irruzione in palazzo presidenziale

Tbilisi, Georgia. È il 311º giorno di proteste popolari, che coincide con le elezioni municipali, segnate da nuovi presunti brogli come il voto multiplo. Intanto migliaia di persone sono scese in strada contro il regime filorusso che ha incarcerato i leader dell’oppos - X Vai su X

La Georgia si prepara alle elezioni locali del 4 ottobre tra boicottaggi di parte dell’opposizione, proteste di piazza e accuse al partito al governo Sogno Georgiano di indebolire la democrazia #EuropeNews - facebook.com Vai su Facebook

Ritorno a Tbilisi, dove la libertà è sospesa: cosa sta succedendo in Georgia dopo 300 notti di proteste - Le proteste sono iniziate come lunghi cortei, ogni notte davanti al Parlamento, e non si sono più fermate. Secondo msn.com

Il governo filorusso di Tbilisi accusa i diplomatici europei di “ingerenza” e di fomentare l'estremismo - In Georgia continuano le proteste contro l'esecutivo: chiedono nuove elezioni per non veder sfumare la strada verso l’Ue e la liberazione dei prigionieri politici. Si legge su ilfoglio.it