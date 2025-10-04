George Russell è in pole a Singapore con un giro da fantascienza Hamilton davanti a Leclerc

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Russell in pole a Singapore. L'inglese della Mercedes è stato superlativo. In prima fila anche Verstappen, poi Piastri e Antonelli. Norris davanti a Hamilton e Leclerc. 🔗 Leggi su Fanpage.it

