In vista dell’imminente livestream di Genshin Impact 6.1, si delineano già alcune anticipazioni riguardanti le novità che saranno svelate, tra cui l’introduzione di un nuovo personaggio e aggiornamenti sulla trama. La presentazione ufficiale promette di offrire dettagli approfonditi su contenuti inediti, modalità di gioco e ricompense, consolidando l’interesse di una vasta community di appassionati. annuncio del livestream – data e orario. l’evento speciale si avvicina. Secondo le stime più recenti, la diretta dedicata alla versione 6.1 dovrebbe tenersi entro pochi giorni, presumibilmente il 10 ottobre, considerando la consuetudine di HoYoverse di programmare questi eventi due settimane prima del rilascio ufficiale dell’aggiornamento previsto per il 22 ottobre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Genshin impact 6.1: rivelazioni su nefer, aggiornamenti della storia e eventi