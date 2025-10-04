Genshin impact 6.1 | rivelazioni su nefer aggiornamenti della storia e eventi

Jumptheshark.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista dell’imminente livestream di Genshin Impact 6.1, si delineano già alcune anticipazioni riguardanti le novità che saranno svelate, tra cui l’introduzione di un nuovo personaggio e aggiornamenti sulla trama. La presentazione ufficiale promette di offrire dettagli approfonditi su contenuti inediti, modalità di gioco e ricompense, consolidando l’interesse di una vasta community di appassionati. annuncio del livestream – data e orario. l’evento speciale si avvicina. Secondo le stime più recenti, la diretta dedicata alla versione 6.1 dovrebbe tenersi entro pochi giorni, presumibilmente il 10 ottobre, considerando la consuetudine di HoYoverse di programmare questi eventi due settimane prima del rilascio ufficiale dell’aggiornamento previsto per il 22 ottobre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

genshin impact 61 rivelazioni su nefer aggiornamenti della storia e eventi

© Jumptheshark.it - Genshin impact 6.1: rivelazioni su nefer, aggiornamenti della storia e eventi

In questa notizia si parla di: genshin - impact

Nuovi personaggi di genshin impact 6.0: inizia un’epica era di gioco

Ottimizzare la build di lauma in genshin impact per il massimo danno

Genshin Impact 5.8: data di uscita, nuovi personaggi, banner e aggiornamenti sulla storia

Cerca Video su questo argomento: Genshin Impact 61 Rivelazioni