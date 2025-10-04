Genocidio a Gaza Psi | Non possiamo tacere tacere di fronte al massacro di innocenti

Casertanews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Socialista Italiano – Federazione Provinciale di Caserta, attraverso la voce del coordinatore provinciale Romolo Vignola, esprime la propria ferma condanna per quanto sta accadendo a Gaza, dove la popolazione civile continua a subire bombardamenti, violenze e privazioni che configurano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genocidio - gaza

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

L’ambasciatore di Israele: “Non accusateci di genocidio Gaza deve liberarsi di Hamas”

Fiaccolata contro il genocidio, il territorio si mobilita per Gaza. La partenza da piazza Montanelli

genocidio gaza psi possiamoTorce, lampade e candele in 200 ospedali: “Illuminiamo la notte contro il genocidio”. La protesta silenziosa dei sanitari italiani per Gaza - Giovedì 2 ottobre in 200 ospedali italiani una mobilitazione per protestare contro lo sterminio del popolo palestinese ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Gaza: la Verità del genocidio che non si vuole dire In evidenza - Quello che sta accadendo a Gaza non è un’operazione di sicurezza, non è un conflitto nato dall’urgenza di difendersi. Secondo gazzettadellemilia.it

Cerca Video su questo argomento: Genocidio Gaza Psi Possiamo