Genocidio a Gaza Psi | Non possiamo tacere tacere di fronte al massacro di innocenti

Il Partito Socialista Italiano – Federazione Provinciale di Caserta, attraverso la voce del coordinatore provinciale Romolo Vignola, esprime la propria ferma condanna per quanto sta accadendo a Gaza, dove la popolazione civile continua a subire bombardamenti, violenze e privazioni che configurano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

L’ambasciatore di Israele: “Non accusateci di genocidio Gaza deve liberarsi di Hamas”

Fiaccolata contro il genocidio, il territorio si mobilita per Gaza. La partenza da piazza Montanelli

Qui Padova. Per Gaza, contro il genocidio, in solidarietà alla #GlobalSumudFlotilla. Blocchiamo tutto. #Sciopero #scioperogenerale - facebook.com Vai su Facebook

Illa: “A Gaza un genocidio. Sono orgoglioso delle misure del governo Sánchez per denunciarlo” Intervista con @salvadorilla a La @repubblica - X Vai su X

Torce, lampade e candele in 200 ospedali: “Illuminiamo la notte contro il genocidio”. La protesta silenziosa dei sanitari italiani per Gaza - Giovedì 2 ottobre in 200 ospedali italiani una mobilitazione per protestare contro lo sterminio del popolo palestinese ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Gaza: la Verità del genocidio che non si vuole dire In evidenza - Quello che sta accadendo a Gaza non è un’operazione di sicurezza, non è un conflitto nato dall’urgenza di difendersi. Secondo gazzettadellemilia.it