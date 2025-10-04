Gemma Galgani svela i lavori fatti prima di UeD | quanto guadagnava e impieghi inattesi

Gemma Galgani fa parte di Uomini e Donne dal 2010. Sono ormai 15 anni che la protagonista entra nelle case degli italiani al pomeriggio per allietare le giornate e movimentarle con le numerose dinamiche di cui si rende spesso protagonista. Con il passare del tempo, e le varie interviste rilasciate, Gemma si è aperta con il pubblico raccontando delle parti della sua vita inedite e che esulano dal programma. Nel corso di una recente intervista rilasciata sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, la protagonista ha approfondito la tematica inerente il lavoro. A tal riguardo, ha parlato di tutti i lavori che ha svolto nella sua vita, alcuni decisamente insoliti e inaspettati per il pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Gemma Galgani svela i lavori fatti prima di UeD: quanto guadagnava e impieghi inattesi

In questa notizia si parla di: gemma - galgani

Uomini e Donne, intervista esclusiva a Giorgio Manetti: ''Tornerei in Tv come presentatore. Gemma Galgani? Caso particolare''

Gemma galgani in vacanza: glamour e relax lontano dalla tv

Uomini e Donne, Gemma Galgani mostra il suo look su Instagram prima di tornare in studio

"Uomini e Donne", Gemma Galgani in lacrime per le battute di Tina Cipollari: "Mi hai stancata" #gemma #tina #uominiedonne #tinacipollari #gemmagalgani - X Vai su X

Magda, chi è la dama di Uomini e Donne/ Scintille con Gemma Galgani ma Mario è sempre indeciso - Tutto su Magda, la dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Mario Lenti ed è la nuova rivale di Gemma Galgani. Riporta ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Spero di incontrare al più presto un partner, magari come Ken!" - Da cameriera a imprenditrice, da radio a teatro: i mille volti del volto più noto di Uomini e Donne, la dama torinese, Gemma Galgani. Riporta comingsoon.it