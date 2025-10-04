Gemini sfida ChatGPT | Google sta nascondendo un segreto sulla sua IA agli utenti

Dopo il clamoroso successo di Sora, l’app di video editing di OpenAI che ha conquistato la vetta dell’App Store statunitense, Google sembra pronta a rispondere con una mossa audace. L’azienda di Mountain View starebbe lavorando a una revisione completa dell’interfaccia di Gemini, la sua app di intelligenza artificiale, trasformandola da semplice chatbot testuale in un’esperienza visivamente coinvolgente basata su un scorrevole di contenuti suggeriti. La notizia arriva da Android Authority, che ha individuato le modifiche analizzando il codice di una recente versione dell’app Gemini per Android. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Gemini sfida ChatGPT: Google sta nascondendo un segreto sulla sua IA agli utenti

