Gaza Vendola al corteo | Meloni penosa in piazza l' alternativa

Quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 ott. (askanews) - "Giorgia Meloni penosa fino all'ultimo istante, penosa dall'inizio alla fine anche riuscendo a superare se stessa in venalità. Questa piazza è un valore per la società italiana, il cuore dell'Italia migliore ha riempito tutte le piazze per dire no a quel genocidio che lei non ha neanche saputo nominare, che non ha saputo vedere nè contrastare come era suo dovere. Questa Italia è l'alternativa all'Italia volgare di chi va a rendere omaggio ai carnefici". Lo ha detto Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia ed esponente di Sinistra Italiana, che partecipa alla manifestazione in corso a Roma per Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

