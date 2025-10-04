Gaza una marea di persone sfilano per il corteo a Roma Gli organizzatori | Siamo un milione
Dopo le manifestazioni in piazza per lo sciopero generale indetto ieri per la popolazione di Gaza e la Global Sumud Flotilla, oggi a Roma è tenuto un nuovo corteo organizzato da alcune associazioni palestinesi in Italia, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. Partito senza disordini la testa del corteo è già arrivata a destinazione in piazza San Giovanni. Migliaia di persone hanno continuato a confluire per tutto il tragitto, scandito da cori e discorsi a favore della Palestina. Gli organizzatori hanno ringraziato i partecipanti dal camion in testa appena prima di arrivare, i manifestanti hanno concluso la marcia applaudendo. 🔗 Leggi su Open.online
