Gaza Trump | Vicini a un accordo di pace Netanyahu | Ritorno ostaggi e Idf nella Striscia Negoziati in Egitto

(Adnkronos) – In Israele decine di migliaia di persone sono scese in piazza questa sera a Tel Aviv, mentre cresce l’attesa per il possibile accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Secondo il Forum delle Famiglie degli Ostaggi e dei Dispersi, sarebbero circa 120mila i manifestanti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

