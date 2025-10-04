Gaza Trump | Ora Israele fermi i bombardamenti
"E' un giorno speciale, forse senza precedenti, non si tratta solo di Gaza ma della pace tanto attesa in Medio Oriente". Il presidente americano parla dallo studio ovale dopo l'accettazione - con riserve - del piano Trump da parte di Hamas: "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi e disponibili ad avviare negoziati sui dettagli ancora da definire. Ora Israele fermi i bombardamenti, ha chiesto subito Trump, cogliendo di sorpresa - dicono i media israeliani - il premier Netanyahu. In queste ore l'Idf ha avuto ordine di ridurre l'offensiva e di passare a operazioni esclusivamente difensive. L'esercito, però, ha avvertito la popolazione di non tornare ancora a Gaza City in attesa che si chiarisca meglio la situazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
