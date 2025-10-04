"E' un giorno speciale, forse senza precedenti, non si tratta solo di Gaza ma della pace tanto attesa in Medio Oriente". Il presidente americano parla dallo studio ovale dopo l'accettazione - con riserve - del piano Trump da parte di Hamas: "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi e disponibili ad avviare negoziati sui dettagli ancora da definire. Ora Israele fermi i bombardamenti, ha chiesto subito Trump, cogliendo di sorpresa - dicono i media israeliani - il premier Netanyahu. In queste ore l'Idf ha avuto ordine di ridurre l'offensiva e di passare a operazioni esclusivamente difensive. L'esercito, però, ha avvertito la popolazione di non tornare ancora a Gaza City in attesa che si chiarisca meglio la situazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Trump: "Ora Israele fermi i bombardamenti"