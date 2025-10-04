Benjamin Netanyahu sarebbe rimasto sorpreso dalle parole del tycoon, interpretando invece la replica di Hamas come un rifiuto della proposta americana. Tuttavia, l’ufficio del premier israeliano ha successivamente diffuso una nota ufficiale in cui si legge che Israele si sta preparando per l’“attuaz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump dopo sì di Hamas a cessate il fuoco: “Sono pronti a pace duratura, Israele fermi i bombardamenti”; sospesi raid Idf nella Striscia