Gaza Trump dopo sì di Hamas a cessate il fuoco | Sono pronti a pace duratura Israele fermi i bombardamenti; sospesi raid Idf nella Striscia
Benjamin Netanyahu sarebbe rimasto sorpreso dalle parole del tycoon, interpretando invece la replica di Hamas come un rifiuto della proposta americana. Tuttavia, l’ufficio del premier israeliano ha successivamente diffuso una nota ufficiale in cui si legge che Israele si sta preparando per l’“attuaz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il movimento palestinese Hamas ha annunciato di "accettare di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o cadaveri, in base alla proposta di Trump su Gaza" e si è detto disponibile a trasferire il governo della Striscia di Gaza a un organismo palestinese.
Gaza, Meloni: "Sostegno agli sforzi di Trump, pronti a fare nostra parte"
Gaza, sì condizionato di Hamas al piano Usa: «Pronti a rilasciare gli ostaggi». Trump a Israele: «Ora basta raid» - I leader politici israeliani hanno ordinato all'esercito di interrompere la campagna per la conquista della città di Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di ...
Hamas ha risposto al piano di Trump per la pace a Gaza - Accettandolo solo in parte: dice che libererà gli ostaggi, in cambio di alcune condizioni che ora dovranno essere valutate da Stati Uniti e Israele