Gaza tregua vicina ma per la pace sarà dura Chi ha pensato la governance non conosce il Medio Oriente
Roma – La tregua è a portata di mano, ma per una pace duratura c’è ancora molto lavoro da fare e ci sarà bisogno dell’apporto di tutti. Riccardo Sessa, diplomatico, già Direttore Generale per il Mediterraneo e Medio Oriente, oggi Presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), ci aiuta a capire se il piano Trump rappresenti in effetti una speranza per il Medioriente, con Hamas che difficilmente uscirà di scena. Ambasciatore Sessa, che idea si è fatto del piano del Presidente Trump? “Ci sono ancora cose che non paiono del tutto chiare, ma è sicuramente un passaggio molto importante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - tregua
Netanyahu, dopo la tregua torneremo ad assediare Gaza
Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Quotidiano di Sicilia. . Il fondatore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, affronta nuovamente il tema della guerra in atto sulla striscia di Gaza. Ecco perché Hamas potrebbe accettare il piano di pace proposto da Donald Trump. ? - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Tregua a #Gaza, #Netanyahu da #Trump. Il #piano in 21 punti #Tv2000 #29settembre #MedioOriente #StrisciadiGaza #Israele #Hamas #Palestina @tg2000it - X Vai su X
Gaza, Trump: "Vicini a un accordo di pace". Netanyahu: "Ritorno ostaggi e Idf nella Striscia". Negoziati in Egitto - In Israele decine di migliaia di persone sono scese in piazza questa sera a Tel Aviv, mentre cresce l'attesa per il possibile accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi da parte ... Come scrive msn.com
Gaza, diretta. Trump plaude a Israele: «Ora Hamas si muova». Media: Witkoff verso l'Egitto, domani al via negoziati - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Scrive ilmattino.it