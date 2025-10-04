Gaza Tajani | Italiani Flotilla stanno bene speranza da accettazione Hamas del piano di pace

“Sono in partenza i primi 26 passeggeri italiani della Flotilla, stanno andando in aeroporto per partire con un volo diretto in Turchia, poi proseguiranno per l’Italia. Altri 15 restano ancora lì perché non hanno voluto firmare la liberatoria, ci vorrà qualche giorno. Stanno tutti bene”. Lo ha assicurato, a proposito degli italiani della Flotilla fermati in Israele, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Firenze, a margine di un evento di Forza Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana. “Ieri c’è stata la visita consolare – ha aggiunto Tajani – e abbiamo chiesto anche stamattina alle autorità israeliane di rispettare tutti i diritti degli italiani che sono lì, che sono in stato di fermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Tajani: "Italiani Flotilla stanno bene, speranza da accettazione Hamas del piano di pace"

