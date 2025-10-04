Gaza Tajani | Il 9 ottobre a Parigi incontro per agevolare processo di pace
Sulla situazione di Gaza “abbiamo interlocuzioni con tutti i Paesi del mondo arabo e con gli Stati Uniti, ma sono previste anche riunioni, questa settimana, proprio con i paesi arabi, probabilmente il 9 ottobre a Parigi ci sarà una riunione per fare il punto della situazione e per cercare di agevolare il processo di pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento elettorale di Forza Italia a Firenze. “Non è facile, siamo soltanto all’inizio, però si è accesa la luce della speranza e credo che la risposta positiva di Hamas, per quanto riguarda la liberazione degli ostaggi, agevoli il processo”, ha aggiunto Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - tajani
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Tajani accoglie a Ciampino 6 bambini arrivati da Gaza
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato da Firenze che il 9 ottobre a Parigi si terrà una riunione internazionale per fare il punto sulla situazione in Medio Oriente e per agevolare il processo di pace a Gaza. Tajani ha s - X Vai su X
Mentre siamo in aula su Gaza con Tajani che chiede unità e usa toni pacati, Giorgia Meloni dalla Danimarca dice che - la sinistra italiana non sceglie la pace - i sindacati scioperano per fare il week end lungo - la Flottilla crea disagi al popolo italiano A proposi - facebook.com Vai su Facebook
“Hamas pronto al rilascio degli ostaggi”. Trump: “È un giorno speciale”. Tajani: “Il 9 ottobre a Parigi riunione per la pace a Gaza” - ‘Sulla situazione in Medio Oriente “abbiamo interlocuzioni con tutti i Paesi del mondo arabo, con gli Stati Uniti, ovviamente. ilfattoquotidiano.it scrive
Gaza, Tajani: "Il 9 ottobre a Parigi incontro per agevolare processo di pace" - (LaPresse) Sulla situazione di Gaza "abbiamo interlocuzioni con tutti i paesi del mondo arabo e con gli Stati Uniti, ma sono previste anche ... Scrive stream24.ilsole24ore.com