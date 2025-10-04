Gaza scontri e blocchi a Nordest | dalle scuole al traffico lo sciopero manda in tilt molte città Tafferugli e strade occupate

VENEZIA - In 25.000 sul ponte della Libertà fra Venezia e Mestre, in 3.000 sotto gli idranti e i fumogeni all?Interporto di Padova più altri 50.000 in Prato della Valle, in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Gaza, scontri e blocchi a Nordest: dalle scuole al traffico, lo sciopero manda in tilt molte città. Tafferugli e strade occupate

In questa notizia si parla di: gaza - scontri

Gaza, guerra tra Netanyahu e l’esercito sull’occupazione: due anni di scontri iniziati con il fallimento del 7 ottobre

Gaza, continuano scontri tra Netanyahu e Idf, riservisti: “Siamo al collasso, reduci non ricevono cure adeguate, non vivranno a lungo”

Israele, continuano scontri fra Netanyahu e Idf, generale Zamir: "Per distruggere Gaza City ci vorrà un anno, ci sarà crisi di riservisti"

Scontri a corteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano. Bombe carta, insulti a giornalisti e fumogeni - X Vai su X

Corteo pro Gaza a Napoli, bloccato il porto. Scontri e lacrimogeni a Salerno. La Cgil: «In 50mila in strada» - facebook.com Vai su Facebook

ProPal, a Nordest bloccati stazioni, porti e svincoli autostradali. Scontri a Padova, a Venezia in 25mila sul Ponte della Libertà, finti cadaveri a Vicenza e manifestanti sui ... - In Veneto sono iniziati già dalle prime ore del mattino i raduni dei partecipanti per i cortei ... Si legge su ilgazzettino.it

ProPal, a Nordest bloccati stazioni, porti e svincoli autostradali. Scontri a Padova, a Venezia in 25mila sul Ponte della Libertà, finti... - Grande adesione per lo sciopero e le manifestazioni proPal di questa mattina, 3 ottobre. Lo riporta msn.com