Gaza Roma sfila da Ostiense a San Giovanni tra maxi misure di sicurezza
Roma torna a riempirsi di voci oggi, 4 ottobre, con la manifestazione nazionale per Gaza convocata da realtà palestinesi e solidali; un corteo che unirà piazzale Ostiense a Porta San Giovanni attraversando il cuore della Capitale. Presidio e sicurezza in primo piano In questura, fin dall’alba, si lavora a un dispositivo che non lascia nulla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: gaza - roma
Gaza, media: domani a Roma colloqui Witkoff con Israele e Qatar
Gaza, media: incontri a Roma per tregua
Witkoff atteso a Roma per provare a sbloccare i negoziati su Gaza
Roma si mobilita ancora per Gaza, oggi attesi manifestanti da tutta Italia. Il percorso e il piano sicurezza https://ift.tt/sFxvMYH - X Vai su X
ROMA TUTTA CON LA FLOTILLA E PER GAZA Ultima ora Corteo infinito. Il percorso si allunga e viene autorizzato il passaggio sulla tangenziale Disposte numerose chiusure al traffico LEGGI L'ARTICOLO ---> - facebook.com Vai su Facebook
Il sabato in piazza per Gaza: a Roma attese 20mila persone - Il corteo è organizzato da alcune associazioni palestinesi, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. Lo riporta open.online
Corteo pro Gaza da Colosseo a Ostiense: “Il 3 ottobre blocchiamo tutto” - Dopo il fermo della Flotilla, in piazza attivisti, sindacati e studenti: bandiere palestinesi e striscioni contro l’operazione militare ... Scrive rainews.it