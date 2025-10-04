Roma si prepara a una giornata complessa, segnata da tensioni, disagi e massima allerta per la sicurezza. Dopo una settimana di cortei, scioperi e mobilitazioni diffuse in tutta Italia, oggi la Capitale diventa il fulcro della protesta nazionale a sostegno della popolazione di Gaza. Migliaia di persone, forse decine di migliaia, sono attese per il grande corteo convocato da associazioni palestinesi, collettivi studenteschi e sigle sindacali. La manifestazione, in programma a partire dalle 14.30, partirà da piazzale Ostiense per raggiungere piazza San Giovanni in Laterano attraversando alcune delle aree più centrali e delicate della città: viale della Piramide Cestia, via di San Gregorio, Colosseo, via Labicana e via Merulana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gaza, Roma pronta a bloccarsi ancora