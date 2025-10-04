Gaza Roma pronta a bloccarsi ancora
Roma si prepara a una giornata complessa, segnata da tensioni, disagi e massima allerta per la sicurezza. Dopo una settimana di cortei, scioperi e mobilitazioni diffuse in tutta Italia, oggi la Capitale diventa il fulcro della protesta nazionale a sostegno della popolazione di Gaza. Migliaia di persone, forse decine di migliaia, sono attese per il grande corteo convocato da associazioni palestinesi, collettivi studenteschi e sigle sindacali. La manifestazione, in programma a partire dalle 14.30, partirà da piazzale Ostiense per raggiungere piazza San Giovanni in Laterano attraversando alcune delle aree più centrali e delicate della città: viale della Piramide Cestia, via di San Gregorio, Colosseo, via Labicana e via Merulana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: gaza - roma
Gaza, media: domani a Roma colloqui Witkoff con Israele e Qatar
Gaza, media: incontri a Roma per tregua
Witkoff atteso a Roma per provare a sbloccare i negoziati su Gaza
Roma si mobilita ancora per Gaza, oggi attesi manifestanti da tutta Italia. Il percorso e il piano sicurezza https://ift.tt/sFxvMYH - X Vai su X
ROMA TUTTA CON LA FLOTILLA E PER GAZA Ultima ora Corteo infinito. Il percorso si allunga e viene autorizzato il passaggio sulla tangenziale Disposte numerose chiusure al traffico LEGGI L'ARTICOLO ---> - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Roma pronta a bloccarsi ancora - Roma si prepara a una giornata complessa, segnata da tensioni, disagi e massima allerta per la sicurezza. Riporta iltempo.it
Roma, corteo per Gaza: "Blocchiamo tutto, Palestina libera" - Bandiere palestinesi e in sottofondo la canzone 'Bella Ciao' nel corteo a sostegno di Gaza che a Roma si è mosso da Piazzale Aldo Moro verso Largo Corrado Ricci. Lo riporta adnkronos.com