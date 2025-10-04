Gaza padre Romanelli posta il video delle esplosioni | il boato sentito dall' interno della parrocchia
Nuove esplosioni questa mattina nei pressi della parrocchia cattolica di Gaza. A documentare quanto successo sui social il parroco padre Gabriel Romanelli, che ha postato due video girati in chiesa. In particolare, in un video si notano dei bambini in preghiera che sono scossi dal forte boato udito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
