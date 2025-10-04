Roma – “Sì, ma”. All’indomani della risposta di Hamas, il piano di pace concordato da Donald Trump con Benjamin Netanyahu apre la possibilità di un cessate il fuoco ma mostra i suoi punti di debolezza. Netanyahu canta già vittoria: “Siamo sul punto di raggiungere un grande risultato”. E l’ottimismo del presidente degli Stati Uniti – in corsa verso il Nobel per la pace già conquistato da Barack Obama, Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson – continua a guidare i negoziati, ma il fragile equilibrio dell’intesa rischia di franare sotto al peso delle condizioni. Lo ha riferito lo stesso presidente a Channel 12 Sebbene un passo significativo sia stato fatto, i toni trionfali di Trump sono apparsi prematuri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gaza, ora o mai più: i punti di svolta e gli ostacoli alla pace nei negoziati “veloci”