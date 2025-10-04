Gaza ora o mai più | i punti di svolta e gli ostacoli alla pace nei negoziati veloci
Roma – “Sì, ma”. All’indomani della risposta di Hamas, il piano di pace concordato da Donald Trump con Benjamin Netanyahu apre la possibilità di un cessate il fuoco ma mostra i suoi punti di debolezza. Netanyahu canta già vittoria: “Siamo sul punto di raggiungere un grande risultato”. E l’ottimismo del presidente degli Stati Uniti – in corsa verso il Nobel per la pace già conquistato da Barack Obama, Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson – continua a guidare i negoziati, ma il fragile equilibrio dell’intesa rischia di franare sotto al peso delle condizioni. Lo ha riferito lo stesso presidente a Channel 12 Sebbene un passo significativo sia stato fatto, i toni trionfali di Trump sono apparsi prematuri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - punti
Genova per Gaza, 16 tonnellatedi cibo raccolte da Music for Peace e Calp. Punti di raccolta in città da ponente a levante | Video | Foto
Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti
Israele, via libera al piano Netanyahu per occupare Gaza | "Cinque punti per la fine della guerra" | Esercito: "Non c'è risposta umanitaria per un milione di sfollati"
Gaza, i punti principali del piano Trump: dalla «Riviera del Medio Oriente» allo Stato palestinese https://gazzettadelsud.it/?p=2109379 - facebook.com Vai su Facebook
Confini, tempi, ostaggi: tutti i punti critici della “pax americana” a #Gaza @nelloscavo @Avvenire_Nei - X Vai su X
Gaza,i 20 punti del piano di Trump: il ruolo di Hamas, il rilascio degli ostaggi e la nascita del Consiglio per la Pace - I dubbi restano, ma qualcosa si sta muovendo in Medio Oriente. Secondo msn.com