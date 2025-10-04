Gaza ok di Hamas al rilascio degli ostaggi | stop dell’Idf alle operazioni nella Striscia

Nella tarda serata del 3 ottobre, rispettando la scadenza fissata da Donald Trump, Hamas ha comunicato ufficialmente la propria disponibilità a liberare tutti gli ostaggi secondo i termini del piano Usa articolato in 20 punti. Il gruppo ha inoltre dichiarato di essere pronto ad avviare «immediatamente» le trattative per definire i dettagli della proposta, considerata una base concreta per l’avvio di un nuovo processo negoziale. Nel frattempo, secondo quanto riferito dal Times of Israel, le Forze di Difesa israeliane hanno ricevuto l’ordine di sospendere le operazioni offensive a Gaza, in linea con le pressioni esercitate dal presidente Trump per porre fine al conflitto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

