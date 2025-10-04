Gaza Netanyahu fa chiarezza sul piano di Trump | Hamas accetterà e poi sarà smantellato

Donald Trump ha chiarito di aver apprezzato la decisione di Israele di cessare temporaneamente i bombardamenti "per dare al rilascio degli ostaggi e all'accordo di pace la possibilità di essere completati". Trump ha sostenuto di non avere alcuna intenzione di attendere eccessivamente. Ogni decisione, da entrambe le parti, dovrà essere presa velocemente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Netanyahu fa chiarezza sul piano di Trump: “Hamas accetterà e poi sarà smantellato”

In questa notizia si parla di: gaza - netanyahu

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Netanyahu, dopo la tregua torneremo ad assediare Gaza

Colpita una chiesa cattolica a Gaza, tre morti. Netanyahu: "Attaccata per errore". Nuovi raid dell'Idf in Siria

Definisci Netanyahu - Roma, 3 ottobre, sciopero generale per Gaza - - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza? Non danneggia Netanyahu, non aiuta i palestinesi e crea problemi agli italiani col rischio di essere controproducente. Sarebbe meglio lavorare e destinare il ricavato della giornata di lavoro agli aiuti sanitari ai Gazawi. - X Vai su X

Gaza, Netanyahu convoca Ben Gvir e Smotrich dopo risposta Hamas. Flottilla, 26 attivisti italiani rientrano a Roma e Milano in serata - I leader politici israeliani hanno ordinato all’esercito di interrompere la campagna per la conquista della città di Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di ... Scrive ilsole24ore.com

Il “piano Usa per Gaza” di Trump e Netanyahu: Blair “garante” e sicurezza affidata a Israele. “Hamas firmi o finiremo il lavoro”. La prima risposta: “Inaccettabile” - Il presidente americano Donald Trump parlerà al telefono con l’ Emiro del Qatar prima del suo incontro con Benjamin Netanyahu oggi alla Casa Bianca. Secondo ilfattoquotidiano.it