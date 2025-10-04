Gaza Meloni | piano Trump è luce di pace sono fiera apporto Italia

Assisi, 4 ott. (askanews) - In Medio Oriente "una luce di pace squarcia la tenebra della guerra e dobbiamo fare tutti quanto nelle nostre possibilità perché questa preziosa e fragile opportunità abbia successo e sono fiera di quanto fatto dall'Italia, in prima linea per gli aiuti umanitari e interlocutore credibile per gli interlocutori coinvolti" senza "cadere nella trappola della contrapposizione frontale che molti più che per interesse per convinzione" portavano avanti. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Assisi per la celebrazione della festa di San Francesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

