Gaza Meloni gioisce per il piano di Trump | È una luce che squarcia le tenebre

4 ott 2025

In una giornata piuttosto significativa per l’Italia, che celebra oggi l’anniversario della morte di San Francesco, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha blindato e sostenuto pubblicamente il successo del piano del presidente Usa, Donald Trump, per la pace a Gaza. Dal palco della festa per il Patrono d’Italia, oggi in corso ad Assisi, il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

