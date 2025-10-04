Gaza Meloni gioisce per il piano di Trump | È una luce che squarcia le tenebre
In una giornata piuttosto significativa per l’Italia, che celebra oggi l’anniversario della morte di San Francesco, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha blindato e sostenuto pubblicamente il successo del piano del presidente Usa, Donald Trump, per la pace a Gaza. Dal palco della festa per il Patrono d’Italia, oggi in corso ad Assisi, il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: gaza - meloni
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
#Gaza, #Meloni: il piano #Trump è luce di pace, sono fiera dell’apporto dell’Italia - X Vai su X
Meloni su Gaza: «Sostegno agli sforzi Trump, pronti a fare nostra parte» - facebook.com Vai su Facebook
Guerra a Gaza e risposta di Hamas. Giorgia Meloni: "Piano di Pace Trump squarcia le tenebre" - La premier Meloni ribadisce il ruolo dell’Italia nel sostenere il dialogo a Gaza e nel favorire il successo del piano Trump. Come scrive notizie.it
Gaza, Meloni: "Piano di Trump luce che squarcia le tenebre della guerra" - "La pace non si materializza quando la si invoca ma quando la si costruisce. Segnala tg24.sky.it